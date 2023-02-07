Поліція Латвії розслідує причини пожежі на заводі з виробництва дронів

Державна поліція Латвії розслідує пожежу, що виникла на заводі з виробництва дронів у місті Маруп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Так, в Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що наразі рано казати про можливі причини виникнення пожежі, але буде проведене відповідне розслідування.

В поліції заявили, що попередня інформація не каже про спеціальний підпал, але точну відповідь дасть слідство. Також правоохоронці повідомляють про одного постраждалого внаслідок пожежі.

