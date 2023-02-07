Поліція Латвії розслідує причини пожежі на заводі з виробництва дронів
Державна поліція Латвії розслідує пожежу, що виникла на заводі з виробництва дронів у місті Маруп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Так, в Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що наразі рано казати про можливі причини виникнення пожежі, але буде проведене відповідне розслідування.
В поліції заявили, що попередня інформація не каже про спеціальний підпал, але точну відповідь дасть слідство. Також правоохоронці повідомляють про одного постраждалого внаслідок пожежі.
Нагадаємо, що у вівторок. 7 лютого, у латвійському місті Маруп сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.
А раніше біля берегів В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 новими автомобілями Chery на борту, яке випливало з Південної Кореї.
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