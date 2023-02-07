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Гасити пожежу заважали електрокари. Біля В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 автомобілями

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Вівторок 07 лютого 2023 02:09
Гасити пожежу заважали електрокари. Біля В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 автомобілями Фото: біля В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 автомобілями (twitter.com/AlArabiya)
Автор: Константин Широкун

Біля берегів В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 новими автомобілями Chery на борту, що випливало з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuoi Tre Online .

За попередніми даними, всі машини, які перебували на судні, знищені або суттєво пошкоджені вогнем. Вантажне судно Ah Shin перевозило навіть електромобілі, що ускладнювало процес гасіння - використовувати для боротьби з вогнем звичайну воду в такому випадку було небезпечно.

Після виявлення загоряння команда Ah Shin використала всю вуглекислоту на борту — близько 50 тонн. Однак це не допомогло і вогонь продовжив розростатися. Тоді капітан запросив дозвіл направити корабель до портового міста Вунгтау для поповнення запасів.

Повідомляється, що більш ніж за добу, пожежа на судні в основному локалізована. Ah Shin нахилився на п'ять градусів на правий борт. Усі члени екіпажу залишаються на борту, ніхто не постраждав. Причина займання поки що невідома.

Раніше ми писали, що у Східно-Китайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе затонуло вантажне судно під прапором Гонконгу. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Також повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, і серед постраждалих був українець.

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