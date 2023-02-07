Полиция Латвии расследует причины пожара на заводе по производству дронов
Государственная полиция Латвии расследует пожар, возникший на заводе по производству дронов в городе Маруп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Так, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что пока рано говорить о возможных причинах возникновения пожара, но будет проведено соответствующее расследование.
В полиции заявили, что предварительная информация не говорит о специальном поджоге, но точный ответ даст следствие. Также правоохранители сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.
Напомним, что во вторник. 7 февраля в латвийском городе Маруп произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.
А ранее у берегов Вьетнама вспыхнуло судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту, следовавшее из Южной Кореи.
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