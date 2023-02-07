Полиция Латвии расследует причины пожара на заводе по производству дронов

Государственная полиция Латвии расследует пожар, возникший на заводе по производству дронов в городе Маруп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Так, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что пока рано говорить о возможных причинах возникновения пожара, но будет проведено соответствующее расследование.

В полиции заявили, что предварительная информация не говорит о специальном поджоге, но точный ответ даст следствие. Также правоохранители сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.