У вівторок. 7 лютого, у латвійському місті Маруп сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Жителів Марупського краю закликали закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.

Виклик про пожежу надійшов о 15:14. На місці рятувальники встановили, що будівля підприємства горить відкритим полум'ям, а вогонь швидко поширюється.

На місці працюють 50 пожежників, залучено дев'ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Інформація про постраждалих не надходила, проте на місці події чергують карети швидкої допомоги.

Фото: У Латвії сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників (twitter.com)

Зазначимо, що підприємство Edge Autonomy засноване у 2009 році і є одним із провідних у світі постачальників дронів. Продукція компанії поставляється у більш ніж 70 країн світу для військових, цивільних та академічних потреб.

Нагадаємо, раніше біля берегів В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 новими автомобілями Chery на борту, яке випливало з Південної Кореї.

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