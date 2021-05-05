Полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Донецкой области

Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия “Марьинская центральная районная больница”, которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

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