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Полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Донецкой области

Автор: РБК-Украина

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрел больницы с больными коронавирусом в Красногоровке Донецкой области. Его квалифицировали по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия “Марьинская центральная районная больница”, которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта.

В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела больницы пострадавших нет.

Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.

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