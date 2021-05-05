Полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Донецкой области

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрел больницы с больными коронавирусом в Красногоровке Донецкой области. Его квалифицировали по части 1 статьи 258 - террористический акт.
Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия “Марьинская центральная районная больница”, которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.
Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.
В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.
На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.
Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта.
В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела больницы пострадавших нет.
Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.