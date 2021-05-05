RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція кваліфікувала як теракт обстріл COVID-лікарні в Донецькій області

Автор: РБК-Україна

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні з хворими на коронавірус у Красногорівці Донецької області. Його кваліфікували за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.

Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Повідомлення про обстріл надійшло приблизно о 23:30. Під час обстрілу бойовиків пошкоджено вікна у першому корпусі комунального некомерційного підприємства “Мар’їнська центральна районна лікарня”, яке розташовано поблизу лінії зіткнення. Через перебиту лінію електропередач лікарня залишилася без світла.

Також постраждали приміщення станції "швидкої допомоги" та автомобіль екстреної медичної допомоги.

У момент обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Постраждалих немає.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюються.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом теракту.

У Красногорівці ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.

Раніше повідомлялося, що унаслідок обстрілу лікарні потерпілих немає.

Нагадаємо, бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль наглядової групи на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України обстрелбольница