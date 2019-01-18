Полиция квалифицировала стрельбу в Херсоне как хулиганство

Фото: помещение офиса газеты "Новый день" (pik.ua)

Стрельба в Херсоне произошла сегодня во время пресс-конференции в пресс-клубе "Новый день"

Полиция квалифицировала стрельбу в Херсоне, которая произошла сегодня, 18 января, во время пресс-конференции в пресс-клубе "Новый день", как хулиганство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, правоохранители получили информацию о стрельбе в Херсоне сегодня в 12:40. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится опрос граждан и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Полиция предварительно квалифицирует произошедшее по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Херсоне неизвестные обстреляли помещение офиса газеты "Новый день" во время пресс-конференции. Кроме того, неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Местные СМИ сообщали, что кроме неизвестных мужчин, газ распылял и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов.

Как писало РБК-Украина, по данным полиции, на данный момент информации о пострадавших в результате стрельбы в Херсоне нет. Вместе с тем, в полиции добавили, что один из участников конфликта получил термические ожоги глаз.