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Поліція кваліфікувала стрілянину у Херсоні як хуліганство

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 17:55
Поліція кваліфікувала стрілянину у Херсоні як хуліганство
Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

Стрілянина у Херсоні сталася сьогодні під час прес-конференції в прес-клубі "Новий день"

Поліція кваліфікувала стрілянину у Херсоні, яка сталася сьогодні, 18 січня, під час прес-конференції в прес-клубі "Новий день", як хуліганство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію про стрілянину у Херсоні сьогодні о 12:40. Наразі ні місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться опитування громадян та встановлюються усі обставини події.

"Поліція попередньо кваліфікує подію за ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу газети "Новий день" під час прес-конференції. Крім того, невідомі розпилили в офісі сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ повідомляли, що окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов.

Як писало РБК-Україна, за даними поліції, наразі інформації про постраждалих внаслідок стрілянини у Херсоні немає. Разом з тим, у поліції додали, що один з учасників конфлікту отримав термічні опіки очей. 

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