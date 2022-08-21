Полиция Киевской области с 24 февраля помогла эвакуировать более 100 тысяч человек

Во время захвата россиянами части Киевской области правоохранители помогли эвакуироваться с оккупированных территорий огромному количеству людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Отмечается также, что полицейские обеспечили эффективное противодействие ДРГ и колаборантам. Сегодня же продолжают стоять на страже безопасности и правопорядка столичной области.

"Вместе с военными, спасателями и органами местного самоуправления полиция Киевской области обеспечила эвакуацию более 100 тысяч граждан с оккупированных территорий", - указывают правоохранители.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.

Также РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.

При этом обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.