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Полиция Киевской области с 24 февраля помогла эвакуировать более 100 тысяч человек

Фото: полиция Киевской области с 24 февраля помогла эвакуировать более 100 тысяч человек (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Во время захвата россиянами части Киевской области правоохранители помогли эвакуироваться с оккупированных территорий огромному количеству людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

"Вместе с военными, спасателями и органами местного самоуправления полиция Киевской области обеспечила эвакуацию более 100 тысяч граждан с оккупированных территорий", - указывают правоохранители.

Отмечается также, что полицейские обеспечили эффективное противодействие ДРГ и колаборантам. Сегодня же продолжают стоять на страже безопасности и правопорядка столичной области.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.

Также РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.

При этом обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

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