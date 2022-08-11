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Не только Донецкая область. Обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах

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Украина, Четверг 11 августа 2022 13:32
Не только Донецкая область. Обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах Фото: вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области она впервые и пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - рассказала она.

По ее словам, ситуация ухудшается, а с наступлением осенне-зимнего отопительного периода фактически точно ухудшится и предоставление тепла через теплосети будет значительно затруднено.

"Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут вероятно объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской области может оказаться без средств к жизни: отопления, света. Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки и мы уже это прогнозируем", - добавила Верещук.

Она также добавила, что за 10 дней августа с Донецкой области эвакуировали 3908 человек из них 777 детей;

Кроме того:

  • 5 тысяч человек выехали Херсонской области, в основном женщины и дети;
  • 5123 человека выехали из Запорожской области;
  • из Харьковской области выехали 1681.
  • всего с временно оккупированных территорий выехали 12 054 человек, из них 5 717 детей.

Ранее Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.

Также РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.

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