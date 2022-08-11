Не только Донецкая область. Обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах
Обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
"Обязательная эвакуация из Донецкой области она впервые и пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - рассказала она.
По ее словам, ситуация ухудшается, а с наступлением осенне-зимнего отопительного периода фактически точно ухудшится и предоставление тепла через теплосети будет значительно затруднено.
"Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут вероятно объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской области может оказаться без средств к жизни: отопления, света. Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки и мы уже это прогнозируем", - добавила Верещук.
Она также добавила, что за 10 дней августа с Донецкой области эвакуировали 3908 человек из них 777 детей;
Кроме того:
- 5 тысяч человек выехали Херсонской области, в основном женщины и дети;
- 5123 человека выехали из Запорожской области;
- из Харьковской области выехали 1681.
- всего с временно оккупированных территорий выехали 12 054 человек, из них 5 717 детей.
Ранее Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.
Также РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.