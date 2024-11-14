Поліція Києва звернулась до водіїв з важливим попередженням: про що йдеться

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища, як ожеледь (на Закарпатті та у Карпатах), а також ожеледиця й місцями - утворення снігового покриву (у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях).

Згодом деякі регіони України почало засипати снігом. У четвер, 14 листопада, снігу в деяких населених пунктах і на дорогах країни суттєво побільшало.

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