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Поліція Києва звернулась до водіїв з важливим попередженням: про що йдеться

У Києві прогнозують дощ і мокрий сніг (фото: facebook.com/policesumy)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва попередила водіїв про погіршення погодних умов у столиці та необхідність дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР) - щоб уникнути небезпек.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Що саме радять водіям у поліції

Учасникам дорожнього руху нагадали, що (згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру) у четвер, 14 листопада, у Києві ймовірні:

  • дощ
  • мокрий сніг

З огляду на такі погодні умови водіям нагадали про кілька основних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:

  • увімкніть ближнє світло фар
  • дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами
  • обирайте безпечну швидкість
  • якщо виникла необхідність зупинитися - знижуйте швидкість поступово
  • не робіть різких маневрів
  • якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов'язково ввімкніть аварійну сигналізацію

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально. Бережіть себе", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища, як ожеледь (на Закарпатті та у Карпатах), а також ожеледиця й місцями - утворення снігового покриву (у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях).

Згодом деякі регіони України почало засипати снігом. У четвер, 14 листопада, снігу в деяких населених пунктах і на дорогах країни суттєво побільшало.

Читайте також, коли саме Києва дістався перший сніг у цьому році.

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