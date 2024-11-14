Полиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речь

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления, как гололед (на Закарпатье и в Карпатах), а также гололедица и местами - образование снежного покрова (в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях).

Позже некоторые регионы Украины стало засыпать снегом. В четверг, 14 ноября, снега в некоторых населенных пунктах и на дорогах страны стало значительно больше.

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