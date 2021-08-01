Полиция Киева возбудила дело против мужчины, стрелявшего из окна в прохожих

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который вчера стрелял из пистолета из окна своей квартиры в Киеве . В его отношении возбуждено дело сразу по двум статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Свое хулиганство мужчина записал на видео, которое попало в сеть. Правонарушитель не только выстрелил из окна в прохожих, но и негативно высказывался в отношении украинцев как нации.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан) УК Украины", - заявили в полиции.

Полицейские отметили, что за содеянное задержанному мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.