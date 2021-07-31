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В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим. Его задержали

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Киев, Суббота 31 июля 2021 21:03
В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим. Его задержали Фото: в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Оболонском районе Киева молодой человек открыл огонь из окна по прохожим. Он называл их "хохлами", выражался нецензурной лексикой и заявлял, что служит "России и Путину". Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины.

Сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции и патрульные вычислили стрелка и пришли к нему домой. Правоохранителям молодой человек заявил, что это была "шутка" и он "не очень понимал, что говорит". По словам мужчины, ему хотелось, чтобы "было смешно".

По данным правоохранителей, стрелка зовут Дмитрий Донченко, 1998 года рождения. Родом он из Донецка.

Напомним, 25 июля в Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой.

Отметим, в Николаеве в ночь на 22 июня произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.

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