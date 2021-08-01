Поліція Києва порушила справу проти чоловіка, що стріляв з вікна у перехожих

Поліція порушила кримінальну справу проти чоловіка, який вчора стріляв з пістолета з вікна своєї квартири в Києві . Щодо нього порушено справу відразу за двома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Своє хуліганство чоловік записав на відео, яке потрапило у мережу. Правопорушник не тільки вистрілив з вікна у перехожих, але й негативно висловлювався щодо українців як нації.

"За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян) КК України", - заявили в поліції.

Поліцейські зазначили, що за скоєне затриманому чоловіку загрожує до семи років тюремного ув'язнення.