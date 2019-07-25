Полиция Киева открыла дело из-за стычки после допроса Порошенко

В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили об открытии уголовного производства по факту событий возле здания Государственного бюро расследований (ГБР), которые произошли после допроса пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента", - говорится в сообщении в четверг вечером.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, четверо неизвестных пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, потом они исчезли. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападающего зонтиком, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Как сообщало РБК-Украина, пятый президент Украины Петр Порошенко в 25 июля пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Спикер ГБР Анжелика Иванова сказала, что следователи начали допрашивать Порошенко в деле купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальськом".