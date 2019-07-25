Поліція Києва відкрила справу через сутички після допиту Порошенка

У відділі комунікацій поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом подій біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР), які відбулися після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту", - йдеться в повідомленні в четвер увечері.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, четверо невідомих намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ГБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенко, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпилив сльозогінний газ. Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники втекли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав в результаті інциденту.

Як повідомляло РБК-Україна, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Спікер ДБР Анжеліка Іванова сказала, що слідчі почали допитувати Порошенко у справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському".