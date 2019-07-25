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Порошенко пришел на допрос в ГБР

Новости » Политика    25.07.2019 - 15:55
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Допрос Порошенко продлится не меньше часа

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ГБР Анжелика Иванова в эфире канала "112 Украина" сказала, что следователи  начали допрашивать Порошенко по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском".

"В связи с тем, что повестка на сегодня была, сейчас начали допрос. Это однозначно больше часа продлится. Я лично провела Петра Алексеевича, следователь ого встретил, допрос начался", - отметила пресс-секретарь. 

Перед входом в здание ГБР Порошенко сообщил журналистам, что ни он, ни его представители ни разу не получали ни одного документа с вызовом.

"Несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15:00, я вынужден был перенести ее и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации для того, чтобы дискредитировать Украину. У них этого точно не выйдет", - сказал Порошенко.

В то же время директор ГБР Роман Труба в своем на Telegram-канале сообщил, что допрос Петра Порошенко перенесен на 8 августа. Он также пригрозил пятому президенту "принудительным приводом", если он явится на допрос. По его данным, допрос перенесли по просьбе адвокатов Порошенко.

Напомним, 24 июля пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Визит стал неожиданным для сотрудников ГБР, которые ждали его 25 июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Госбюро расследований вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.

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