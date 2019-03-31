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Омбудсмен получила более тысячи обращений о нарушении прав избирателей

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 23:23
Омбудсмен получила более тысячи обращений о нарушении прав избирателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из них 719 сообщений, поступивших на горячую линию

За последние семь дней перед выборами 2019 к украинскому омбудсмену Людмилы Денисовой поступило почти 1 тыс. обращений относительно нарушения прав избирателей. Об этом повідомляляє РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Из них 719 сообщений, поступивших на горячую линию, а электронной формой воспользовались 220 граждан. В свою очередь, до региональных представителей Уполномоченного обратилось 107 заявителей.

Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей - почти 35% от общего количества обращений и неточности в этих списках - до 25%.

Вопросы реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть до участка является распространенным и составляет 5% всех обращений.

Отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья для голосования на дому не дало возможности осуществить волеизъявление почти 10 % граждан, обратившихся к Уполномоченному.

По результатам проведенных мониторинговых визитов, осуществленных представителями Уполномоченного выявлено, что отдельные избирательные участки были недоступны для лиц с инвалидностью. В частности, в одном из военных госпиталей города Луцка, комнаты для голосования находились на втором этаже и работникам медицинского учреждения приходилось самостоятельно поднимать лиц с инвалидностью к месту голосования.

Омбудсмен получила более тысячи обращений о нарушении прав избирателей

РБК-Украина писало, что в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно.

Напомним, что по состоянию на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство.

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