На избирательных участках нарушали права владельцев ID-карточки, - ЦИК

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От граждан с ID-карточками требовали данные по их месту регистрации

В день выборов 2019 представители участковых избирательных комиссий требовали у граждан сведения относительно их места регистрации. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, данные относительно места регистрации на УИК вымогались у молодых людей 18 лет, а также у граждан, которые поменяли паспорта на ID-карты.

"Конечно, было несколько проблем во время голосования. Первая проблема это то, что УИК, несмотря на предупреждение ЦИК требовали у избирателей подтверждение места проживания лица. Во всех случаях вмешательства ОИК, бюллетени были выданы, конфликты были исчерпаны", - сообщил Радченко.

РБК-Украина писало, перед выборами на протяжении трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы (ГМС) по всей Украине выдано 21401 ID-карточку.

Ранее сообщалось, что за последние семь дней перед выборами украинского омбудсмена Людмилы Денисовой поступило почти 1 тыс. обращений относительно нарушения прав избирателей.

Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей - почти 35% от общего количества обращений и неточности в этих списках - до 25%.