Під час акції в ТРЦ Ocean Plaza поліція затримала одного із участників

Фото: ситуація в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

В ТРЦ Ocean Plaza 28 листопада проходить протестна акція

У Києві сьогодні, 28 листопада 2018 року, в ТРЦ Ocean Plaza проходить протестна акція за участі членів ВГО "Сокіл". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення органцізації у Facebook.

Як зазначається, "більше 200 патріотів-націоналістів мирно зайшли в торговий центр Ocean Plaza, який належить російському олігарху Ротенбергу, соратнику Путіна". Учасники акції вимагають припинити фінансування тероризму і вбиства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ.

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"Наголошуємо, що націоналісти не створюють жодних перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств чи установ, розташованих на території Ocean Plaza. Ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається", - зазначили в організації.

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Крім того, зазначається, що під час акції в ТРЦ Ocean Plaza поліція затримала заступника голови організації ВГО "Сокіл" - Івана Косенка. Також в організації заявили, що під час затримання сталася штовханина, в якій постраждала жінка.

Фото: ситуація в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Києві протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza біля станції метро "Либідська".

Також повідомлялося, що в понеділок, 26 листопада, в Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.