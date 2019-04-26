Полиция Киева не нашла взрывчатку на трех вокзалах

Полиция не подтвердила информацию о "минировании" аэропорта "Киев" им.Сикорского, Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, в полиции отметили, что из-за информации о "минировании" эвакуировали с Центрального автовокзала - 250 человек, из Дарницкого и Центрального железнодорожных вокзалов - 700 и 1200 человек соответственно. Сейчас полиция ищет человека, совершившего ложное сообщение.

"Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня полиции сообщили о минировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Позже информация о "минировании" Рады не подтвердилась.

Отметим, последний месяц было несколько сообщений о заминировании аэропортов в Киеве. Последнее было вчера, 25 апреля. В дежурную часть Соломянского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатки.