Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне

Полиция Капитолия Соединенных Штатов попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение 60 дней. Они опасаются возможного насилия в Капитолии.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Национальная гвардия ищет добровольцев.
Напомним, в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники Трампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.
Кроме того, Палата представителей США отменила запланированное на сегодня заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В полиции Капитолия заявили, что готовы к любым потенциальным угрозам.