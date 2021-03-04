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Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне

Автор: РБК-Украина

Полиция Капитолия Соединенных Штатов попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение 60 дней. Они опасаются возможного насилия в Капитолии.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Национальная гвардия ищет добровольцев.

Напомним, в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники Трампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.

Кроме того, Палата представителей США отменила запланированное на сегодня заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В полиции Капитолия заявили, что готовы к любым потенциальным угрозам.

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Новости Украины капитолийСоединенные Штаты Америки
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