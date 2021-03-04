Палата представителей США отменила заседание из-за угрозы штурма Капитолия

Палата представителей США не будет проводить заседание в четверг 4 марта. Его отменили из-за угрозы штурма Капитолия.

Об этом сообщает Washington Post .

Полиция заявила в среду, что у них есть информация о возможном заговоре группы боевиков с целью штурма здания Капитолия.

Сторонники экстремистской идеологии QAnon называют 4 марта датой, которая ознаменует возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом.

В полиция Капитолия заявили, что "готовы к любым потенциальным угрозам".

"Мы уже внесли значительные улучшения в систему безопасности, включая создание физической структуры и увеличение численности персонала для обеспечения защиты Конгресса, общественности и наших полицейских", - говорится в заявлении полиции.