Поліція Капітолію США попросила продовжити перебування нацгвардійців у Вашингтоні

Поліція Капітолію Сполучених Штатів попросила, щоб співробітники Національної гвардії продовжували забезпечувати безпеку Капітолію ще протягом 60 днів. Вони побоюються можливого насильства в Капітолії.
Відповідний запит надійшов в останні 36 годин. Зараз Національна гвардія шукає добровольців.
Нагадаємо, у Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолію, де засідає Конгрес США. Правоохоронці отримали інформацію, що прихильники Трампа планують 4 березня штурмувати головний законодавчий орган.
Крім того, Палата представників США скасувала заплановане на сьогодні засідання через загрози штурму Капітолію. У поліції Капітолія заявили, що готові до будь-яких потенційних загроз.