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Поліція Капітолію США попросила продовжити перебування нацгвардійців у Вашингтоні

Автор: РБК-Україна

Поліція Капітолію Сполучених Штатів попросила, щоб співробітники Національної гвардії продовжували забезпечувати безпеку Капітолію ще протягом 60 днів. Вони побоюються можливого насильства в Капітолії.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Відповідний запит надійшов в останні 36 годин. Зараз Національна гвардія шукає добровольців.

Нагадаємо, у Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолію, де засідає Конгрес США. Правоохоронці отримали інформацію, що прихильники Трампа планують 4 березня штурмувати головний законодавчий орган.

Крім того, Палата представників США скасувала заплановане на сьогодні засідання через загрози штурму Капітолію. У поліції Капітолія заявили, що готові до будь-яких потенційних загроз.

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Новини України капитолийСполучені Штати Америки
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