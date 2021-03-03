В США полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за угрозы новых беспорядков
В Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники бывшего американского президента Дональда Тампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.
"Департамент (полиции Капитолия, - ред.) ознакомлен с информацией, которая вызывает обеспокоенность, а также данными разведки о 4 марта, и продолжает работать с нашими партнерами в системе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Департамент применил "немедленные меры" для усиления собственных возможностей "на несколько дней, в том числе 4 марта".
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
Также сообщалось, что ремонт здания американского Конгресса после штурма обойдется в более чем 30 миллионов. Протестующие разгромили исторические объекты в здании.