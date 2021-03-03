В США полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за угрозы новых беспорядков

В Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники бывшего американского президента Дональда Тампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.

"Департамент (полиции Капитолия, - ред.) ознакомлен с информацией, которая вызывает обеспокоенность, а также данными разведки о 4 марта, и продолжает работать с нашими партнерами в системе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Департамент применил "немедленные меры" для усиления собственных возможностей "на несколько дней, в том числе 4 марта".