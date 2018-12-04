Полиция изъяла у жителя Харькова наркотики и гранату

Фото: найдена граната (hk.npu.gov.ua)

Злоумышленника арестовали на два месяца

Полиция во время санкционированного обыска изъяла у жителя Харькова наркотические вещества и гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Харьковской области.

Отмечается, сотрудники полиции установили факты сбыта опия ацетилированного 38-летним мужчиной во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

"Во время обыска по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято наркотические средства и предмет, похожий на гранату РГД-5", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Позже Коминтерновский районный суд города Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сообщается, что полиция открыла еще одно уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: обыски у наркоторговца (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в квартире жителя Подольского района Киева полиция нашла наркотики. Там нашли электронные весы, около 100 граммов вещества растительного происхождения, похожего на каннабис, и сверток с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Ранее в Кропивницкому полиция ликвидировала нарколабораторию, которую дома устроил 38-летний местный житель. Во время обыска полиция изъяла психотропное вещество - метамфетамин, а также стеклянные колбы, принадлежности и другие ингредиенты, используемые для его изготовления.