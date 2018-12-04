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Поліція вилучила у жителя Харкова наркотики і гранату

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 21:36
Поліція вилучила у жителя Харкова наркотики і гранату
Фото: знайдена граната (hk.npu.gov.ua)

Зловмисника арештували на два місяці

Поліція під час санкціонованого обшуку вилучила у жителя Харкова наркотичні речовини та гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області

Зазначається, працівники поліції встановили факти збуту опію ацетильованого 38-річним чоловіком під час розслідування кримінального провадження, відритого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. 

"Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника було виявлено та вилучено наркотичні засоби та предмет, схожий на гранату РГД-5", - йдеться в повідомленні. 

Чоловіка затримали. Пізніше Комінтернівський районний суд міста Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на  60 діб.

Повідомляється, що поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Фото: обшуки у наркоторговця (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у квартирі жителя Подільського района Києва поліція знайшла наркотичні речовини. Там знайшли електронні ваги, близько 100 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, та згорток із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. 

Раніше у Кропивницькому поліція ліквідувала нарколабораторію, яку вдома облаштував 38-річний місцевий житель. Під час обшуку поліція вилучила психотропну речовину - метамфетамін, а також скляні колби, приладдя та інші інгредієнти, що використовувались для його виготовлення. 

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