Полиция изъяла в Мариуполе наркотики на 1,5 млн гривен

Полицейские разоблачили сеть наркоторговцев в Мариуполе и изъяли наркотики на 1,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители установили 11 человек в возрасте от 35 до 62 лет, которые сбывали наркотики, прекурсоры и психотропы на территории Мариуполя.

Инициатор создал систему сбыта наркотиков, которая состояла из нескольких дилерских уровней. Часть наркотиков шла на временно оккупированную территорию, где у организатора существовала еще одна своя дилерская сеть. Место проведения "сделки" постоянно меняли, для связи использовали свой шифр.

Полицейские одновременно провели 15 обысков, в ходе которых изъяли шесть видов запрещенных веществ. Стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка составляет 1,5 млн гривен. У лидера группы обнаружили также пистолеты, патроны и противотанковую гранату.

Фото: проведение обысков и задержаний (facebook.com/UA.National.Police)

Сейчас семь участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

РБК-Украина писало, что в автомобили со строительными материалами, который был задержан на пункте пропуска "Ужгород", содержалось 374 килограмма наркотиков.

Напомним, на минувшей неделе ГБР задержало инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.