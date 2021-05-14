Полиция Израиля задержала десятки участников беспорядков по всей стране

Беспорядки и столкновения в Израиле между евреями и арабами продолжаются до раннего утра пятницы. Полиция произвела десятки арестов.

Об этом сообщает Times of Israel .

В Мусмусе, недалеко от Хайфы, полиция арестовала 11 жителей за бросание камней, поджог шин и повреждение светофоров. Полиция заявила, что использовала средства разгона массовых беспорядков.

По сообщению полиции, в Тель-Авиве задержали двух мужчин с ножами. В Беэр-Шеве были задержаны 13 человек.

Правоохранительные органы заявили, что они использовали социальные сети для выявления людей, планирующих незаконное собрание. У задержанных было разное самодельное оружие.