Поліція Ізраїлю затримала десятки учасників заворушень по всій країні

Заворушення і сутички в Ізраїлі між євреями і арабами тривають до раннього ранку п'ятниці. Поліція провела десятки арештів.
Про це повідомляє Times of Israel.
У Мусмусі, недалеко від Хайфи, поліція заарештувала 11 жителів за кидання каменів, підпал шин і пошкодження світлофорів. Поліція заявила, що використовувала засоби розгону масових заворушень.
За повідомленням поліції, в Тель-Авіві затримали двох чоловіків з ножами. У Беєр-Шеві було затримано 13 осіб.
Правоохоронні органи заявили, що вони використовували соціальні мережі для виявлення людей, які планують незаконне зібрання. У затриманих була різна саморобна зброя.
На цьому тлі обстрілів з Сектора Газа в низці міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. Своєю чергою євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їхні магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц розпорядився направити охоплені вуличними заворушеннями міста додаткові війська.