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Поліція Ізраїлю затримала десятки учасників заворушень по всій країні

Автор: Артур Родивилов

Заворушення і сутички в Ізраїлі між євреями і арабами тривають до раннього ранку п'ятниці. Поліція провела десятки арештів.

Про це повідомляє Times of Israel.

У Мусмусі, недалеко від Хайфи, поліція заарештувала 11 жителів за кидання каменів, підпал шин і пошкодження світлофорів. Поліція заявила, що використовувала засоби розгону масових заворушень.

За повідомленням поліції, в Тель-Авіві затримали двох чоловіків з ножами. У Беєр-Шеві було затримано 13 осіб.

Правоохоронні органи заявили, що вони використовували соціальні мережі для виявлення людей, які планують незаконне зібрання. У затриманих була різна саморобна зброя.

На цьому тлі обстрілів з Сектора Газа в низці міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. Своєю чергою євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їхні магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц розпорядився направити охоплені вуличними заворушеннями міста додаткові війська.

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