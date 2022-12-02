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Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо

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Мадрид, П'ятниця 02 грудня 2022 16:02
Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо Фото: Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Поліція Іспанії сьогодні, 2 грудня, вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

За словами спікера МЗС України Олега Ніколенка, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - зазначив він.

Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомоЗгідно з іспанськими ЗМІ, до посольства України, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла.

Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.

Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.

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