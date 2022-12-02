Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо

Поліція Іспанії сьогодні, 2 грудня, вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна .

За словами спікера МЗС України Олега Ніколенка, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - зазначив він.

Згідно з іспанськими ЗМІ, до посольства України, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла.

Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.