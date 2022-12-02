Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо
Поліція Іспанії сьогодні, 2 грудня, вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
За словами спікера МЗС України Олега Ніколенка, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет.
"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - зазначив він.
Згідно з іспанськими ЗМІ, до посольства України, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла.
Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.
Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта.
Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.
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