Полиция Испании второй раз оцепила территорию посольства Украины: что известно

Полиция Испании сегодня, 2 декабря, второй раз оцепила и эвакуировала посольство Украины в Мадриде.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, в украинское посольство в Испании поступил окровавленный пакет.

"В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде ранее поступивших другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", - отметил он.

Также известно, что к посольству Украины в Испании, куда в эту среду прибыл конверт с пиротехническими материалами, полиция отправляет подкрепление. Объявленная тревога сорвала интервью посла.

По состоянию на 15:50 полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания.