Полиция Ирана заявила об аресте 180 лидеров протестов

Полиция арестовала около 180 участников массовых антиправительственных протестов в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ІРНА.

Отмечается, что в полиции акцентируют на том, что задержали "лидеров демонстраций". Их обвиняют в нападении на сотрудников правопорядка, поджогах и незаконных призывах в интернете.

Ранее эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека выразили серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг протестов в Иране. В частности, в ООН глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и ранениях, а также о том, что власть применила чрезмерную силу против демонстрантов. Также призвали участников протестов обеспечить их мирное проведение.

Как известно, в период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

РБК-Украина писало, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.