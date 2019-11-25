Поліція Ірану заявила про арешт 180 лідерів протестів

Поліція заарештувала близько 180 учасників масових антиурядових протестів в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ІРНА.

Зазначається, що в поліції акцентують на тому, що затримали "лідерів демонстрацій". Їх звинувачують в нападі на співробітників правопорядку, підпалах і незаконних закликах в інтернеті.

Раніше експерти Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини висловили серйозну стурбованість ситуацією навколо протестів в Ірані. Зокрема, в ООН глибоко стурбовані повідомленнями про вбивства і поранення, а також про те, що влада застосувала надмірну силу проти демонстрантів. Також закликали учасників протестів забезпечити їх мирне проведення.

Як відомо, в період з 15 по 19 листопада були вбиті 106 осіб, а також 1000 осіб заарештовані за участь в акціях протесту.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

РБК-Україна писало, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану.