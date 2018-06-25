Полиция: В Харькове мужчина расстрелял семью из-за долга в 100 тыс. долларов

Убийство произошло утром 24 июня

Полиция Харькова установила, что мотивом совершения двойного убийства в Харькове стало долговое обязательство потерпевшего в сумме 100 тыс. долларов. Об этом заявил глава полиции Харьковской области Олег Бэх, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Так, по данным полиции, убийство произошло утром 24 июня. К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что на соседнем балконе увидела тело человека.

Полиция прибыла на место и обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь. Ребенка госпитализировали и врачи оказали ей необходимую помощь, с ней работают следователи и психологи.

Сообщается, что правоохранителями в действие был введен план перехвата "Сирена", в результате которого возле станции метро "Киевская" в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен", - говорится в сообщении. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения.

Подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским, и по данным Бэха, находился в сложном психологическом состоянии".

Мужчина сразу начал сотрудничать со следователями и назвал главный мотив убийства. По его словам, погибший якобы задолжал ему 100 тыс. долларов и не хотел их отдавать. Начальник полиции также сообщил, что мужчины были знакомы еще с детства и они периодически общались.

По словам задержанного, он не хотел ни ранить, ни убивать ребенка, она просто попала под обстрел.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Задержанному объявлено о подозрении, 26 июня суд будет избирать ему меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее вчера сообщалось, что в Харькове мужчина расстрелял семью, в результате происшествия муж и жена скончались на месте, 13-летний ребенок госпитализирован.