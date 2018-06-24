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У Харкові чоловік розстріляв сім'ю

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 15:45
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

Зараз зловмисник затриманий

У Харкові чоловік розстріляв сім'ю, в результаті події чоловік і дружина померли на місці, 13-річна дитина госпіталізована. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що тіла застрелених 40-річних чоловіка і жінки, а також їх пораненої дитини виявила в квартирі сусідка. Так, правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку деякий час перебував підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку.

На даний момент зловмисник затриманий.

"Зловмисника затримали за орієнтуванням на виїзді з Харкова. В автомобілі чоловіка виявлено вогнепальну зброю. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство. На місці події працюють правоохоронці", - наголошується в повідомленні.

 

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачах, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені.

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Теги публікації: Харків, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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