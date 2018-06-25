Поліція: У Харкові чоловік розстріляв сім'ю через борг у 100 тис. доларів

Вбивство сталось вранці 24 червня

Поліція Харькова встановила, що мотивом скоєння подвійного вбивства у Харкові стало боргове зобов’язання потерпілого у сумі 100 тис. доларів. Про це заявив очільник поліції Харківської області Олег Бех, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харьківській області.

Так, за даними поліції, вбивство сталось вранці 24 червня. До правоохоронців звернулась жінка і повідомила, що на сусідньому балконі побачила тіло людини.

Поліція прибула на місце і виявила у квартирі застрелених 45-річного чоловіка, його 39-річну колишню дружину, а також їхню поранену 12-річну доньку. Дитину госпіталізували і лікарі надали їй необхідну допомогу, з нею працюють слідчі та психологи.

Повідомляється, що правоохоронцями у дію було введено план перехоплення "Сирена", в результаті якого біля станції метро "Київська" у Харкові поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

"У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти - 200 тис. доларів та 50 тис. гривен", - йдеться у повідомленні. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи.

Підозрюваний майже не чинив опір поліцейським, та за даними Беха, перебував "у складному психологічному стані".

Чоловік відразу розпочав співпрацювати зі слідчими і назвав головний мотив вбивства. За його словами, загиблий нібито заборгував йому 100 тис. доларів і не хотів їх віддавати. Начальник поліції також повідомив, що чоловіки були знайомі ще з дитинства і вони періодично спілкувались.

За словами затриманого, він не хотів ні поранити, ні вбивати дитину, вона просто потрапила під обстріл.

Відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство).

Затриманому оголошено про підозру, 26 червня суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше вчора повідомлялось, що у Харкові чоловік розстріляв сім'ю, в результаті події чоловік і дружина померли на місці, 13-річна дитина госпіталізована.