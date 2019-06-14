Полиция Харькова подтвердила обыски из-за сноса памятника Жукову

Харьковская полиция провела обыски в рамках уголовных производств, открытых по факту сноса памятника Жукову. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области.

Указано, что следственные действия были осуществлены в соответствии с решением суда.

"13 июня 2019 года в рамках уголовных производств следователями были проведены следственные действия по адресам проживания двух граждан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, полиция обращается ко всем, кто стал свидетелем событий, произошедших 2 июня на проспекте Петра Григоренко, предоставить информацию по поводу человека, непосредственно распылявшего газ в сторону сотрудников полиции.

Как писало РБК-Украина, ранее харьковский активист Валентин Быстриченко заявил, что в Харькове полиция провела обыски поздно вечером в четверг у двух активистов по делу, открытому после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня.

В ходе обыска один из принимавших в нем участие правоохранителей заявил, что полиция ищет орудия, с помощью которых сносился монумент.

Напомним, в Харькове 2 июня во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция в тот же вечер открыла уголовное дело.

Добавим также, президент Владимир Зеленский просил мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова.