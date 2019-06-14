Поліція Харкова підтвердила обшуки через знесення пам'ятника Жукову

Харківська поліція провела обшуки в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом знесення пам'ятника Жукову. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області.

Вказано, що слідчі дії були здійснені відповідно до рішення суду.

"13 червня 2019 року в рамках кримінальних проваджень слідчими були проведені слідчі дії за адресами проживання двох громадян", - зазначається у повідомленні.

Крім того, поліція звертається до усіх, хто став свідком подій, що відбулися 2 червня на проспекті Петра Григоренка, надати інформацію щодо особи, яка безпосередньо розпилювала газ в бік працівників поліції.

Як писало РБК-Україна, раніше харківський активіст Валентин Бистриченко заявив, що в Харкові поліція провела обшуки пізно ввечері в четвер у двох активістів у справі, відкритій після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня.

У ході обшуку один з правоохоронців заявив, що поліція шукає знаряддя, за допомогою яких зносився монумент.

Нагадаємо, в Харкові 2 червня під час пікетування з'їзду партії "Довіряй справам" на проспекті Григоренка активісти знесли бюст маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція у той же вечір відкрила кримінальну справу.

Додамо також, президент Володимир Зеленський просив мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися у ситуації зі знесенням бюста маршала Георгія Жукова.