Зеленский просит Кернеса разобраться в ситуации с бюстом Жукова

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

У президента подчеркнули, что закон о декоммунизации не требует сноса этого памятника

Президент Владимир Зеленский просит мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в ходе брифинга.

Мендель отметила, что закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

"Закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове. Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны", - подчеркнула пресс-секретарь.

Кроме того, Мендель сообщила, что реакцию на ситуацию со стороны российского Министерства иностранных дел президент Украины считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает РФ от повторения подобных шагов.

"Городской глава, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону... Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает Национальную полицию и прокуратуру предоставить правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - подчеркнула она.

Напомним, в Харькове в воскресенье, 2 июня, Нацполиция открыла уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Жукову во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам".

Как писало РБК-Украина ранее, в Харькове участники акции протеста снесли бюст Жукова. Под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус". Так, активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.