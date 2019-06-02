В Харькове участники акции протеста снесли бюст Жукову

Фото: в Харькове снесли бюст Жукову (mediaport.ua)

Скандальный бюст Жукову снесли представители националистических организаций

В Харькове участники акции протеста против съезда партии "Доверяй делам" снесли скандальный бюст советскому полководцу Георгию Жукову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Харків.

Сообщается, что под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп, реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус". Активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В ходе протестов под Дворцом спорта произошли стычки, сообщается о как минимум одном пострадавшем. После того, как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукову и снесли его.

Фото: в Харькове снесли бюст Жукову (mediaport.ua)

UPD: 13:37 Погруддя Жукову повалили. ________ Учасники акцій «Можемо повторити» та «Стоп, реванш» перемістилися до погруддя маршалу Георгію Жукову. У натовпі з’явилися драбина та мотузки. Погруддя намагаються повалити. Опубліковано UA: Харків Неділя, 2 червня 2019 р.

Напомним, ранее харьковский мэр Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова. В частности, он отметил, что если соответствующая петиция соберет необходимые пять тысяч подписей, то он сделает все возможное, чтобы переименование состоялось.

Отметим, переименование проспекта в честь советского деятеля противоречит закону о декоммунизации, а нарушение этого закона карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.