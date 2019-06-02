ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове участники акции протеста снесли бюст Жукову

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 14:07
В Харькове участники акции протеста снесли бюст Жукову
Фото: в Харькове снесли бюст Жукову (mediaport.ua)

Скандальный бюст Жукову снесли представители националистических организаций

В Харькове участники акции протеста против съезда партии "Доверяй делам" снесли скандальный бюст советскому полководцу Георгию Жукову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Харків.

Сообщается, что под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп, реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус". Активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В ходе протестов под Дворцом спорта произошли стычки, сообщается о как минимум одном пострадавшем. После того, как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукову и снесли его.

 

Фото: в Харькове снесли бюст Жукову (mediaport.ua)

 

UPD: 13:37 Погруддя Жукову повалили. ________ Учасники акцій «Можемо повторити» та «Стоп, реванш» перемістилися до погруддя маршалу Георгію Жукову. У натовпі з’явилися драбина та мотузки. Погруддя намагаються повалити.

Опубліковано UA: Харків Неділя, 2 червня 2019 р.

 

Напомним, ранее харьковский мэр Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова. В частности, он отметил, что если соответствующая петиция соберет необходимые пять тысяч подписей, то он сделает все возможное, чтобы переименование состоялось.

Отметим, переименование проспекта в честь советского деятеля противоречит закону о декоммунизации, а нарушение этого закона карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

В Харькове 2 июня пройдет съезд партии "Доверяй делам"
Новости Украины Харьковпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь