Поліція Греції на кордоні з Туреччиною виявила групу з понад 90 мігрантів

Поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Групу з майже сотні чоловіків було виявлено неподалік річки Еврос, яка поділяє Грецію та Туреччину. Грецька поліція та представники прикордонної агенції ЄС Frontex знайшли докази того, що мігранти припливли на гумових човнах із Туреччини.

"Прикордонники виявили 92 нелегальні мігранти без одягу, у деяких з них на тілі були тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції. Незрозуміло, як і чому чоловіки загубили одяг.

Міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що поводження Туреччини з мігрантами є ганьбою для цивілізації. Він сказав, що Анкара має провести розслідування інциденту.