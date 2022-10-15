Поліція Греції на кордоні з Туреччиною виявила групу з понад 90 мігрантів
Поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Групу з майже сотні чоловіків було виявлено неподалік річки Еврос, яка поділяє Грецію та Туреччину. Грецька поліція та представники прикордонної агенції ЄС Frontex знайшли докази того, що мігранти припливли на гумових човнах із Туреччини.
"Прикордонники виявили 92 нелегальні мігранти без одягу, у деяких з них на тілі були тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції. Незрозуміло, як і чому чоловіки загубили одяг.
Міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що поводження Туреччини з мігрантами є ганьбою для цивілізації. Він сказав, що Анкара має провести розслідування інциденту.
Раніше ми писали, що Греція готова вести конструктивний діалог із Туреччиною на основі міжнародного права, але її сусід по Егейському морі має припинити безпрецедентну ескалацію провокацій.
Також повідомлялося, що Греція збудує 140 км паркану вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною. Зміцнення з бетону та колючого дроту має перешкоджати в'їзду мігрантів до країни.
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