ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция Греции на границе с Турцией обнаружила группу из более чем 90 мигрантов

Новина українською →
Афины, Суббота 15 октября 2022 21:32
Полиция Греции на границе с Турцией обнаружила группу из более чем 90 мигрантов Фото: полиция Греции обнаружила группу из более чем 90 мигрантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа из почти сотни мужчин была обнаружена недалеко от реки Эврос, которая разделяет Грецию и Турцию. Греческая полиция и представители пограничного агентства ЕС Frontex нашли доказательства того, что мигранты приплыли на резиновых лодках из Турции.

"Пограничники обнаружили 92 нелегальных мигранта без одежды, у некоторых из них на теле были телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции. Непонятно, как и почему мужчины потеряли одежду.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что обращение Турции с мигрантами является позором для цивилизации. Он сказал, что Анкара должна провести расследование инцидента.

Ранее мы писали, что Греция готова вести конструктивный диалог с Турцией на основе международного права, но ее сосед по Эгейскому морю должен прекратить беспрецедентную эскалацию провокаций.

Также сообщалось, что Греция построит 140 км забора вдоль своей сухопутной границы с Турцией. Укрепление из бетона и колючей проволоки должно препятствовать въезду мигрантов в страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Турция
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась