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Греція готова до комплексних переговорів із Туреччиною: названо умову

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Афіні, Неділя 02 жовтня 2022 17:15
Греція готова до комплексних переговорів із Туреччиною: названо умову Фото: міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Константин Широкун

Греція має намір вести конструктивний діалог з Туреччиною на основі міжнародного права, але її сусід по Егейському морі має припинити безпрецедентну ескалацію провокацій.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Туреччина сама обирає, чи піде вона на такий діалог, чи ні, але основним компонентом має бути деескалація", - заявив Дендіас.

Глава МЗС також заявив, що відповідальність за ескалацію повністю лежить на владі Туреччини, тому і ініціювати деескалацію мають вони. Він також звинуватив Анкару у посиленні провокацій із риторикою хибних та юридично необґрунтованих претензій.

За його словами, в останні місяці Туреччина різко збільшила кількість порушень повітряного простору Греції, додавши, що її поведінка, схоже, є "ревізіоністським наративом", який вона послідовно просуває.

Конфлікт між Грецією та Туреччиною

Нагадаємо, що у 80-ті та 90-ті країни були близькі до збройного конфлікту: суперечки між ними стосувалися родовищ вуглеводнів та статусу грецьких островів. Останніми роками розбіжності знову загострилися.

Нещодавно Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, пригрозив Греції, що його солдати можуть "нагрянути вночі". Раніше Анкара звинуватила Афіни в обстрілі вантажного судна.

Суть конфлікту між Грецією і Туреччиною полягає в тому, що остання звинувачує Грецію в порушенні Лозанського (1923) і Паризького (1947) договорів і мілітаризації островів. Анкара наполягає на тому, що Афіни таким чином втрачають суверенітет над ними, а грецька сторона наголошує на тому, що захищається, оскільки Туреччина тримає на західному узбережжі численні десантні катери. При цьому обидві країни заявляють про право видобувати природний газ на родовищах Середземного моря.

Раніше ми писали, що Греція збудує 140 км паркану вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною. Зміцнення з бетону та колючого дроту має перешкоджати в'їзду мігрантів до країни.

Також повідомлялося, що в ЄС закликали Туреччину та Грецію утриматися від ескалації конфлікту. Усі розбіжності між країнами мають бути вирішені мирним шляхом.

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