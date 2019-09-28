Поліція Гонконгу застосувала водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів

Демонстранти кидали в будівлю урядового комплексу пляшки із запальною сумішшю

В Гонконзі поліція в суботу ввечері застосувала спецмашини з водяними гарматами і сльозогінний газ для розгону демонстрантів біля урядового комплексу в районі Адмиралти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що демонстранти кидали в будівлю пляшки із запальною сумішшю.

Спочатку захід проходило мирно. Однак деякі його учасники стали світити лазерами в очі поліцейським і намагатися їх провокувати. Потім в сторону комплексу полетіли "коктейлі Молотова". Учасники заворушень також перекрили рух транспорту в кварталі.

Нинішня демонстрація приурочена до п'ятирічної річниці початку "руху парасольок", яку організували студенти, що вимагають демократизації виборчої системи.

Нагадаємо, 22 вересня поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрантів. Раніше протестувальники розгромили арматуру на залізничній станції. Маніфестанти закликали до бойкоту підприємств у місті, які управляються Китаєм. Протестувальники закликали до бойкоту підприємств у місті, які управляються Китаєм, який вважається пропекинским.