США ответили на просьбу Гаити предоставить военную помощь
США в настоящее время не намерены предоставлять военную помощь Гаити. Правительство республики ранее попросило Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
При этом представитель Госдепартамента сообщил, что власти Гаити действительно запросили у правительства Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента республики Жовенеля Моиза.
"И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.