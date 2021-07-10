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США ответили на просьбу Гаити предоставить военную помощь

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Вашингтон, Суббота 10 июля 2021 05:57
США ответили на просьбу Гаити предоставить военную помощь Фото: президент Гаити Жовенель Моиз (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США в настоящее время не намерены предоставлять военную помощь Гаити. Правительство республики ранее попросило Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом представитель Госдепартамента сообщил, что власти Гаити действительно запросили у правительства Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента республики Жовенеля Моиза.

"И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

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