Поліція Гаїті затримала одного з можливих організаторів вбивства президента

Влада Гаїті повідомила про затримання одного з передбачуваних організаторів вбивства президента Жовенеля Мойза. Глава країни був убитий в ніч на 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Acento .

Генеральний директор Національної поліції Гаїті Леон Шарль повідомив, що, коли напад було зупинено, першим, кому подзвонили нападники, був Еммануель Санон.

За його словами, мотиви злочину були політичними. Поліція зайнята пошуком двох інших передбачуваних організаторів, які контактували з Саноном, їх імена не розголошуються.

За даними розслідування, Еммануель Санон контактував з венесуельською охоронною компанією, що базується в США. Імовірно, вона організувала вербування колумбійців, яких звинувачують у вбивстві Мойза.