Поліція Фінляндії виявила "зовнішні сліди" на місці аварії газопроводу Balticconnector
На морському дні в районі місця аварії газопроводу Balticconnector виявлено "зовнішні сліди".
Про це заявила Центральна кримінальна поліція Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.
Технічне розслідування потребує часу, так само як і розгляд та аналіз результатів. Поліція Фінляндії активно співпрацює з владою Естонії.
"Наразі погода впливає на операції в центральній частині Фінської затоки. Умови складні. Підводні дослідження триватимуть щонайменше кілька днів", - сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.
Представники поліції кажуть, що є підстави підозрювати, що для заподіяння шкоди було використано зовнішню силу, і в цьому випадку це злочин.
Аварія могла статися не через вибух
Центральна кримінальна поліція взяла на себе відповідальність за розслідування у вівторок під кримінальною назвою "Вандалізм за обтяжуючих обставин".
Однак на цьому етапі не можна виключити будь-яку іншу можливість причин аварії. Йдеться про можливий удар якоря, який міг застрягти в трубі.
Також поліція уточнює, що за попередньою інформацією, реального вибуху на місці аварії не сталося.
Пошкодження газопроводу
У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.
Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.