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Поліція Фінляндії виявила "зовнішні сліди" на місці аварії газопроводу Balticconnector

Середа 11 жовтня 2023 18:26
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Поліція Фінляндії виявила "зовнішні сліди" на місці аварії газопроводу Balticconnector Фото: Ілюстративне фото (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

На морському дні в районі місця аварії газопроводу Balticconnector виявлено "зовнішні сліди".

Про це заявила Центральна кримінальна поліція Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Технічне розслідування потребує часу, так само як і розгляд та аналіз результатів. Поліція Фінляндії активно співпрацює з владою Естонії.

"Наразі погода впливає на операції в центральній частині Фінської затоки. Умови складні. Підводні дослідження триватимуть щонайменше кілька днів", - сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.

Представники поліції кажуть, що є підстави підозрювати, що для заподіяння шкоди було використано зовнішню силу, і в цьому випадку це злочин.

Аварія могла статися не через вибух

Центральна кримінальна поліція взяла на себе відповідальність за розслідування у вівторок під кримінальною назвою "Вандалізм за обтяжуючих обставин".

Однак на цьому етапі не можна виключити будь-яку іншу можливість причин аварії. Йдеться про можливий удар якоря, який міг застрягти в трубі.

Також поліція уточнює, що за попередньою інформацією, реального вибуху на місці аварії не сталося.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

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