У Фінляндії оцінили строки ремонту зруйнованого газопроводу Balticconnector

Для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Єстонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Необхідність ремонту було оцінено операторами газопроводу Finnish Gasgrid і Estonian Elerign. На їх думку для відновлення пошкодження газопроводу Balticconnector може знадобитись до п’яти місяців.

Ймовірно, газопровід повернеться в експлуатацію не раніше квітня наступного року.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

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